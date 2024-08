“El Botox”, 4 años impune el principal cobracuotas de Michoacán: Mata alcaldes, ordena tablear soldados y matar policías

Buenavista, Mich., a 18 de agosto de 2024.- Tras salir de prisión hace cuatro años acusado del asesinato del acalde interino de Buenavista Javier Ureña, César Sepúlveda Arellano alias “El Botox” retomó el cobro de cuotas a los agricultores de la Tierra Caliente de Michoacán, donde un reciente paro de los productores del campo traído de nuevo su nombre a la luz de la opinión pública, destacando la impunidad y cinismo del crimen en Michoacán, al grado de llegar a ordenar asesinar policías y tablear militares.



“El Botox” estaba preso en el Cereso de Mil Cumbres desde el año 2018, acusado junto con Eliseo Delgado Calvillo “El Conejo”, como responsables del asesinato del encargado de despacho del Ayuntamiento de Buenavista, Javier Ureña González, ocurrido en junio de ese año, en pleno proceso electoral.



El padre de Eliseo Delgado, que llevaba el mismo nombre, también contendió en esas elecciones, por el partido Morena, y ganó. Él fue ejecutado en un restaurante a unos metros de la Presidencia Municipal, en julio de 2018.



Trascendió entonces que el asesinato de Javier Ureña fue una medida de presión a los otros candidatos, a declinar a favor de la candidatura Eliseo Delgado padre.



De acuerdo con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, César Sepúlveda era un “objetivo prioritario” de su Administración, como parte de la “Operación limpieza”, pero en más de un año y medio que “El Botox” estuvo preso, su gobierno no pudo lograr una sentencia en su contra y finalmente fue liberado en 2020.



Noventa Grados daba cuenta en mayo de 2020, que tras salir “El Botox” de prisión en abril de ese año, de inmediato retomó el cobro de cuotas en la región. “(Hay) nuevas reglas, nueva administración. Ya tomé el mando yo, ya me conocen la voz”, amenazaba el Botox a los productores de Buenavista y Apatzingán



El Botox es fundador del grupo criminal “Los Blancos de Troya”, brazo armado del cártel de “Los Viagras” que dirigen los hermanos Sierra Santana, quienes tienen su bastión en el municipio de Buenavista.



A pesar de que las autoridades conocen su zona de operación y que sobre él pesa una recompensa de 100 mil pesos por la Fiscalía General del estado de Michoacán, El Botox continúa operando con absoluta impunidad.



Muestra de ello es que en septiembre de 2023, El Botox hizo un llamado a sus sicarios a atacar a personal militar y su familia en Michoacán. “(Vamos) a golpearlos donde los encontremos, a todo militar que esté en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Buenavista”.



“En donde haya un militar, a partirle su madre y ubicarle a su familia”, reitera en un audio “El Botox”.



Asimismo, pide que a los militares “que están en Apatzingán activos, ubicarles casas y fotografiarlos y tablearlos”.



“Vamos a enfrentarlos como enfrentamos a la michoacana, de la misma manera, a punta de vergazos”, sentencia “El Botox”.



Pero no paró allí, ya que en horas pasadas hizo un nuevo llamado, ahora a atentar contra agentes policiacos. “Hay muchos policías en Morelia que salen a pasearse de civiles (…) seguro por allá también les vamos a pegar, a ver si le miden y se van a la verga pa´ tras”, dice en su más reciente audio.