Diputada Margarita López acusa dilación de Fiscalía en identificación de cuerpos rescatados en fosa clandestina de Tacámbaro, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto del 2024.- A casi un año de que inició el rescate de restos humanos en una fosa clandestina de Tacámbaro, Michoacán, los cuerpos no han sido identificados aún, por lo cual Margarita López Pérez, diputada local, denunció que hay pasividad en la Fiscalía General de la República (FGR).



La también activista detalló en entrevista que los fragmentos recuperados se encuentran en el área de servicios periciales de la FGE y no han sido cotejados con el ADN de familiares de personas desaparecidas, situación que ralentiza los procesos de identidad.



"Los restos humanos rescatados de una fosa clandestina de Tacámbaro, Michoacán no han sido identificados (...) llevamos ahorita 133 osamentas completas, más miles de fragmentos recuperados; llamamos estamos a la Fiscalía General de la República para que se hagan las identificaciones forenses y se empiece a entregar los restos a las familias (correspondientes)", comentó la activista buscadora de personas desaparecidas.



Apuntó que continúan las labores de rastreo en esa misma ubicación (Tacámbaro), porque además, los mismos habitantes les han informado de posibles ubicaciones de otras fosas clandestinas.



A la par de esto, López Pérez confirmó que también continúan el rastreo de cuerpos en el predio conocido como Los Negritos, perteneciente al municipio de Villamar.