Despliegan refuerzo al operativo Blindaje Morelia

Morelia, Michoacán, a 27 de julio del 2024.- La Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán (SSP) desplegó elementos de agrupamientos para dar refuerzo al operativo permanente Blindaje Morelia, el cual tiene como objetivo apoyar a la disminución de la incidencia delictiva en la capital michoacana.



En entrevista con medios de comunicación, Juan Carlos Oseguera Cortés, Secretario de Seguridad Pública en Michoacán, informó que continúan a la baja los indicadores de diversos delitos, principalmente el homicidio doloso, con menos de 100 asesinatos en lo que va del mes de julio.



"Necesitamos proximidad y disuasión en el tema del combate al delito, es el objetivo del día de hoy, la presencia de la policía en las calles, de la Guardia Civil para darle seguridad a las y los morelianos".



Agregó que se refuerza este operativo con 270 elementos, 35 unidades en cuatro bloques, también con presencia en las 14 tenencias y durante el día se moverán por la ciudad; los principales focos rojos son los bares, chelerías y lugares con máquinas tragamonedas.



El funcionario estatal señaló que hasta el momento el ayuntamiento de Morelia no lo ha buscado para reunirse luego de su nombramiento el 21 de junio, tras el relevo de José Alfredo Ortega Reyes en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.



"Estamos trabajando nosotros desde nuestra área, cada quien en su responsabilidad, hasta el momento no nos ha buscado el municipio, no nos han pedido reunirnos pero nosotros seguimos haciendo nuestra tarea", dijo.