Desplazados de Tila aseguran que no existen condiciones de seguridad y rechazan volver al municipio

Tila, Chiapas, 11 de junio de 2024.- Luego de asegurar que en Tila no existen las condiciones suficientes de seguridad, los más de 4 mil pobladores del municipio chiapaneco afirmaron que no regresarán a sus viviendas hasta que no se tengan certeza jurídica respecto a sus propiedades, además de que se aplique la ley a quienes destruyeron sus bienes y que causaron su salida del pueblo.

Una de las pobladoras dijo que si les aseguraban que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se quedarían en la zona, la pregunta sería por cuánto tiempo los podría proteger ya que el gobierno no les permite hacer lo que deben hacer, detenerlos.

Todo ello luego de que las autoridades acordaran que este martes se iniciaría el regreso a Tila, Chiapas. Las fuerzas de seguridad federales y estatales acompañarían el regreso de las familias y permanecerían en la localidad el tiempo necesario para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes.

Uno de los habitantes desplazados de Tila dijo que supieron que se sostuvo una negociación entre el sacerdote Heriberto Cruz Vera, quien fuera párroco del lugar, junto con el presidente municipal Limber Gutiérrez Gómez, en donde se negoció a “escondidas”, sin que hubiera representación de los desplazados, por lo que no supieron de qué trato dicha reunión.

Otro de los habitantes dijo que si no fuera pos instituciones “de fuera” quienes los apoyaron, por los militares, y por quienes los escucharon, no hubieran salido de Tila, y destacó que ahora otras personas van a decidir por ellos, señalando al alcalde del municipio, Gutiérrez Gómez, quien ha gobernado por 30 años y quien “siempre ha venido a dar órdenes a nosotros”, dijo.