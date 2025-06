Denuncian custodios abuso de autoridad en Cereso de Chilpancingo, Guerrero

Chilpancingo, Guerrero a 20 de junio de 2025.- Este viernes personal de custodia del Cereso de Chilpancingo, aseguraron que el director del Cereso y el jefe de seguridad, cometen abuso de autoridad, procediendo con una demanda ante los ya mencionados, además indicaron que temen que haya represalias en su contra por denunciar el hecho.

El hecho fue dado a conocer de forma anónima a través de una carta, en la que denuncian a Isidro Bartolo, director del Cereso y Alfredo Gatica, jefe de seguridad, porque aseguran que cometen abuso de autoridad contra su mismo personal: "Los acusan de ingresar teléfonos celulares para las personas privadas de la libertad (PPL), cuando los mismos internos han dicho que reciben los celulares de los propios mandos, quienes a cambio tienen un beneficio económico por dejar entrar sus aparatos".



"Las propias PPL mencionan que tienen que pagar a cambio de que los mantengan ahí, para que no los manden a otros dormitorios" afirmaron, se les cobra por dejarlos en diferentes áreas, aunque aún no se sabe cuál es el beneficio de esta acción. También aseguran que no dan “permiso” de que los custodios crezcan en su formación de estudios, argumentando que no hay personal para eso, por lo que aseguran que reciben peores tratos que los reclusos mismos.



Es por esto que custodios hacen un atento llamado a la Secretaría de Seguridad Publica, y a la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, para que intervengan y paren ya estos abusos de los que hablan.