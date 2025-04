Denuncia amenazas de muerte alcalde de Tepechitlán, Zacatecas 

Tepechitlán, Zacatecas, a 18 de abril de 2025.- Mediante sus redes sociales, el presidente municipal de Tepechitlán, Zacatecas, Adolfo Cortez Santillán, denunció que el pasado miércoles 16 de abril, mientras circulaba por una carretera de su localidad, unos hombres lo interceptaron para amenazarlo de muerte, además de que le pidieron dejar el cargo.



Fue en un video que el alcalde, quien tomó protesta en septiembre de 2024, hizo público lo que le sucedió.

“Temo por mi vida, por la vida de mi hijo, de mi hermana, de mis familiares directos y también temo por la vida de mis compañeros de trabajo que integran la administración 24 -27... Hago responsables a esas personas que me quieren ver fuera de la presidencia municipal. Yo nunca he tenido problemas, pero desde que inicié en la política, derivado de eso ha habido situaciones muy complicadas, porque no me dejan trabajar”, expresó el edil.

Además, Cortez Santillán indicó que ya se abrió una carpeta de investigación después de que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. También elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, están a cargo de su seguridad.

“Mucha gente está preocupada, gracias a Dios estoy bien, por lo cual agradezco a toda la gente preocupada por mí. Ya se inició una carpeta de investigación, se hizo la denuncia correspondiente... Si algo me llega a pasar a mí, a mis trabajadores, o a mi familia, hago responsables a estas personas”.

El mandatario municipal dijo que confía en que las autoridades hagan su trabajo y la investigación correspondiente, y la situación no pase a mayores.

“Yo estaré hasta que el pueblo me lo demande, el pueblo me dio la confianza y voy a responder hasta el final. Les encargo sus oraciones a todo el pueblo de Tepechitlán, que no me dejen solo... No dejen de orar por su amigo presidente Adolfo Cortez", finalizó.