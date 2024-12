Cuida tu aguinaldo con estas recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 21 de diciembre de 2024.- Para evitar ser víctima de ciberdelitos esta temporada y cuidar tu aguinaldo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Cibernética, realiza las siguientes recomendaciones.



• Si el sitio web parece sospechoso, sal de la página de inmediato



• No escanees códigos QR en correos electrónicos o mensajes no solicitados



• Mantén actualizado el sistema operativo, navegador y software de seguridad de los dispositivos.



• No ingreses información personal o financiera, ni entres a enlaces desconocidos.



Son consejos pertinentes porque a través de las páginas de internet, los delincuentes pueden llegan a suplantar la identidad de usuarios o empresas.