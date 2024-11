Cotija de nuevo sin Alcalde; dos ya fueron asesinados y el actual nunca gobernó por amenazas: Cárteles se apoderan del municipio de Michoacán

Cotija, Mich., a 19 de noviembre de 2024.- Terminó el periodo de licencia que solicitó el presidente municipal de Cotija, Juan Carlos Aguilar Barragán, quien desde que asumió el pasado mes de septiembre pocas veces se dejó ver en el municipio, e incluso se dudaba si recogería su constancia de ganador; las amenazas en su contra y el homicidio de dos alcaldes locales, fueron suficientes para que se confirmara este martes su ausencia definitiva y el proceso para designar a un suplente en su cargo.



Desde el día de su victoria, Aguilar Barragán recibió amenazas en su cuenta de Facebook, vertidas a través de comentarios que fueron suprimidos por su equipo de redes sociales.



El panorama para Aguilar Barragán no era nada alentador, pues un día después de las elecciones 2024, la alcaldesa saliente, Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada.



El gobierno de Sánchez Figueroa, la primera Alcalde mujer de Cotija, no estuvo libre de problemas, sobre todo asociados con el crimen organizado, ya que en esa demarcación el Cártel de Los Reyes y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) se disputan el control de esta zona limítrofe de Michoacán con Jalisco.



En ese proceso electoral, el regidor Arnulfo García desapareció desde el pasado 6 de marzo, pero no fue sino hasta el 26 de marzo que se reportó su ausencia, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del estado.



Ya pasadas las elecciones y hallándose Juan Carlos Aguilar como alcalde con licencia, el pasado 28 de octubre el cuerpo sin vida de Aurelio Santos Contreras, fue localizado sin vida en un camino de terracería, cerca del Colegio de Bachilleres local. Su cuerpo presentaba múltiples impactos de bala.



Santos Contreras fue alcalde de Cotija durante el trienio 2018-2021, respaldado por Morena, partido con el que buscó la reelección, pero perdió ante la panista Yolanda Sánchez Figueroa. En 2024 también buscó la Presidencia Municipal, ahora con el PRD, pero volvió a ser derrotado.



El alcalde ganador de las elecciones, Juan Pablo Aguilar Barragán, pocas veces fue visto en Cotija, y el martes 19 de noviembre el secretario de gobierno de la entidad, Carlos Torres Piña, informó que el Alcalde no tiene intención de regresar al cargo, al vencerse su licencia.



Ahora compete al Partido Acción Nacional (PAN) elegir un remplazo para su presidente municipal que nunca pudo gobernar.



En tanto, siguen en duda las garantías de seguridad que se le puedan brindar al nuevo Alcalde, en vista de los antecedentes de violencia contra los políticos de Cotija.