Condenan a mujer por cometer feminicidio en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2024.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo fallo condenatorio en contra de Gabriela C., al acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio simple; hechos ocurridos en la colonia Loma Bonita, en Morelia.



El 19 de febrero de 2023, Gabriela C., se encontraba discutiendo con su hijo al interior de su domicilio ubicado en la Manzana 5, lote 1 de la colonia en referencia, cuando accionó un arma de fuego tipo escopeta e hirió a Perla Guadalupe A., quien se encontraba sentada en una piedra, afuera de su casa.



La víctima fue auxiliada y trasladada a recibir atención médica a una clínica cercana; sin embargo, murió.



Durante las investigaciones, la Fiscalía Especializada en Feminicidio reunió datos de prueba de la relación de Gabriela C., por lo que en su momento se llevó a cabo su detención y su vinculación a proceso.



Una vez que se desahogaron las pruebas aportadas por la Fiscalía, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra y en próximos días se llevará a cabo la audiencia de individualización de la pena.