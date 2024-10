Con 40 millones de pesos, defraudan a personas de escasos recursos en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 07 de octubre del 2024.- Con la promesa de viviendas a bajo costo como apoyo del gobierno federal, decenas de personas de escasos recursos habrían sido defraudadas en más de 30 municipios de Michoacán, a quienes se les prometió entregarles una casa con dos recámaras, sala comedor, cocina, baño y sus ventanas de aluminio, con un pago de diez mil pesos y la federación aportaría 240 mil pesos. Fue así como se le entregaron en conjunto, a una persona que se identificaba como trabajador del gobierno federal, aproximadamente 40 millones de pesos.

En entrevista con Noventa Grados, Otilio Sotero Gutiérrez Pascual, una de las víctimas en la ciudad de Morelia, narró que fue el 13 de marzo del 2020 cuando se le invitó a una reunión con un presunto funcionario de la Presidencia de la República, Rogelio Ramos Alcantar y Estela Díaz Campos, quienes ofrecían un programa de vivienda para personas de escasos recursos, bajo el argumento de que en la federación había preocupación pues el gobierno de Michoacán no hacía gestión para ello. Las primeras reuniones se llevaron a cabo en la colonia Zafiro, antes Rocadura, en la calle de Zafiro Blanco, pero con el incremento de personas se movieron a la colonia El Quinceo en casa de un compañero.

"El señor Rogelio Ramos Alcántara y Estela Díaz Campos habilitaron esa oficina para la recepción de documentos. De hecho le pusieron pancartas ahí, lonas de MORENA de la Cuarta Transformación. Entonces ahí empezamos a reunirnos, ya más compañeros de todo el estado de Michoacán en donde ya nos empezaron a exigir dinero, $3,500 pesos, nos dieron unos recibos que teníamos que llenar para depositar el dinero y unas cuentas bancarias a nombre de Estela Díaz Campos. Empezamos a depositar el dinero, las cuentas de ella se saturaron y nos dieron otras cuentas bancarias y ahí depositamos el dinero (...) desde el conocimiento que yo tengo a la fecha han de haber sido como unas cuatro mil personas de todo el estado de Michoacán".

Morelia, Nahuatzen, San Lucas, Tiquicheo, varios municipios de la Meseta Purépecha, Tuzantla, Zinapecuaro, Maravatío, Villa Madero, Acuitzio del Canje, entre otros municipios fueron los municipios de origen en que se registran mayor número de personas defraudadas con requisitos mínimos.

"Nos pidió Rogelio Ramos Alcántara y Estela Díaz Campos que no tenía que tener ninguna propiedad, que no tuviera casa, que fue una persona humilde. Nos pidió lo más indispensable que fue la CURP, acta de nacimiento, carta de posesión del terreno. Sí, pedía que tuviéramos un terreno, ya sea comunal, ejidal o pequeña propiedad, pero que teníamos que tener un terreno, porque supuestamente el recurso venía directo al beneficiario y que tenía que tener su terreno para que le hicieran su vivienda".

Fue hasta 2021, un poco después del primer contacto con Ramos y Díaz, cuando las personas hasta ese entonces esperanzadas a verse beneficiadas por una vivienda, comenzaron a reclamar que no había ningún avance y tener sospechas al respecto de la veracidad del mismo, por lo que se les presentaron algunas casas muestra en municipios como Tzintzuntzan y Acuitzio, sin embargo, pedía más dinero para entregarlas y aseguraba que no provenían del gobierno federal sino de asociaciones internacionales e incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además de verse desprotegidos ya que al acudir a la Fiscalía General del Estado les aseguraron que el caso había prescrito y posteriormente han puesto trabas en el trámite, por lo que la carpeta de investigación no se ha judicializado.

"Algunos compañeros tuvieron que vender sus animalitos, sus borregos, sus chivos, sus vacas. Algunos hasta pidieron dinero en Elektra prestado, que ahorita tienen las cuentas ya muy altas porque Elektra cobra mucho dinero de interés. Ellos están endeudados y sin vivienda. El señor este nos había prometido, Rogelio Ramos Alcántara y Estela Díaz Campos, que nos iba a regresar el dinero en caso de que no se hiciera la vivienda y no nos han querido regresar el dinero, mucho menos hacernos la vivienda".

Gutiérrez Guzmán comentó que Rogelio Ramos Alcantar se ha valido de presumir supuesta cercanía con personajes de la política en el país como el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y asegurar que ya se ha reunido con ella para dar confianza a las personas que le han entregado dinero para recibir dichas viviendas; además de también presumir haber trabajado en diversas dependencias federales e incluso ahora promete gubernaturas, diputaciones, y otros cargos públicos con el argumento de que fundará un partido político.

"Algunos compañeros sí tienen por ahí el contacto y me mandan los mensajes que él les manda. Nos manda a amenazar que nos van a levantar o que no nos van a regresar el dinero por haberlo traicionado, por haberle iniciado las denuncias que ya tenemos en contra de él. Son las amenazas que tenemos de parte del señor Rogelio Ramos Alcántara y Estela Díaz Campos", dijo al señalar que hasta ahora únicamente se han presentado cinco denuncias.

"No han acudido más compañeros por temor a las represalias. De hecho ahorita un compañero se fue por lo mismo, de que lo amenazaron y ya no quiso poner su denuncia pública que ahorita estamos haciendo nosotros. Entonces es por temor a este señor que dice que él tiene influencias tanto con gobierno como con la delincuencia organizada".

Cabe señalar que se sabe que Rogelio Ramos Alcantar habría extendido esta presunta actividad fraudulenta a estados como Sinaloa, Hidalgo o Estado de México, por lo que se han unido algunas víctimas para levantar la voz pues en otras entidades las cifras económicas son mayores al haber involucrado también a empresas constructoras y aunque se le entregó un escrito a la Dirección de Atención Ciudadana del ex presidente López Obrador, no hubo respuesta para las víctimas.