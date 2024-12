CJNG anuncia toque de queda en Buenavista, Michoacán: Van por policías y jefes de plaza del Cártel de Tepalcatepec

Buenavista, Mich., a 16 de diciembre de 2026.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó un video advirtiendo a la población de Buenavista de no salir de sus casas después de las 12 de la noche, pues ya tienen presencia en ese municipio y en su lucha por el control territorial, van por policías y colaboradores del Cártel de Tepalcatepec.



En un video que circula en redes sociales, cinco pistoleros del CJNG se presentan ante la cámara, leyendo uno de ellos un texto dirigido al “pueblo de Buenavista y alrededores”.



“Les estamos haciendo una invitación a todo el pueblo a que eviten salir después de las 12 de la noche, no dejen que sus muchachos anden en los carros después de las 12”, advierte el vocero del grupo en el video, pues “como ven ya estamos aquí adentro y venimos en contra de todos los lacras”.



Los sicarios, miembros de las Fuerzas Especiales Mencho (FEM), anuncian que sus acciones van dirigidas contra “La Mancha” y “Perico”, cabezas del Cártel de Tepalcatepec en Buenavista.



Asimismo, amenazaron a las autoridades municipales, pidiéndoles a los “policías buenos”, “que se abran, porque les vamos a pegar a todos los policías de Tepeque que vienen con sus patrullas clonadas y que no son policías, que arriban traen gente colombiana y traen gente que no son policías, así que vamos en contra de ellos”.



Asimismo, luego de ataques contra guardias de seguridad hospitalaria, el CJNG amenazó a este sector, acusándolo de colaborar con el Cártel de Tepalcatepec.



Las amenazas también fueron para los cobra cuotas y vendedores de metanfetamina, “hielo”, a quienes dijo el vocero, “me los voy a chingar parejo”.



A pesar de las serias amenazas lanzadas por el CJNG, ninguna autoridad se posicionó al respecto.