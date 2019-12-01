Chiapas inhabilita perfiles de redes sociales ligados a la delincuencia organizada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 11:57:40

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 20 de febrero 2026.- Autoridades de Chiapas inhabilitaron páginas web y cuentas de redes sociales presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada.

En ese sentido, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo identificó sitios y cuentas digitales que aparentemente eran utilizadas como instrumentos para la difusión de contenidos que ligados a grupos criminales con presencia en la región.

“El uso de medios digitales para la comisión de conductas ilícitas, la manipulación informativa o la generación de narrativas vinculadas a posibles estructuras delictivas será investigado y, en su caso, sancionado conforme a derecho”, subrayó en un comunicado.

Por lo anterior, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado, se inhabilitaron las cuentas:

Chiapas Crudo

Tabo Ruiz

Marino Militar

Lupita Álvarez Jiménez

Igualmente, informaron que los perfiles y sus administradores se encuentran bajo investigación.