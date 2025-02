Autoridades mexicanas inician revisiones en puentes internacionales de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 8 de febrero 2025.- Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) comenzó a realizar revisiones en los puentes internacionales de Ciudad Juárez, Chihuahua, para evitar el tráfico de un opioide sintético hacia Estados Unidos.

Lo anterior, como parte de los acuerdos a los que llegaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense Donald Trump, durante las negociaciones para evitar la aplicación de aranceles a las exportaciones mexicanas.

Cabe señalar que la alta presencia de elementos de seguridad federal en la frontera provocó reacciones mezcladas entre la población de la región. Mientras que algunas personas respaldan su labor al considerar que mejora la situación de seguridad, hay otros más que cuestionan su efectividad y critican la afectación a la movilidad.

Por su parte, Isaías Alonso Medina, un ciudadano que viaja con frecuencia entre los estados del norte de México, expresó su satisfacción con la labor de los elementos federales.

“Me parece muy bien, excelente trabajo porque uno como mexicano quiere seguridad y a mí me estima mucho el trabajo de estas personas. A veces viajo yo para Durango y me topo retenes de ellos y estoy súper satisfecho con el trabajo que hacen”, afirmó.

Por el contrario, Lucina Rivera manifestó su escepticismo sobre la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en la frontera

“No entiendo ni qué están haciendo ni para qué. No lo sé la verdad, no sé ni qué decirle porque no entiendo cuál es su función aquí”, señaló.