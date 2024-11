Ataque armado contra el director de INFOPOL: alcalde Juan Miguel Ramírez asegura que se brindará todo el apoyo

Celaya, Guanajuato, 22 de noviembre del 2024. – Jorge Acuña, director del Instituto de Formación Policial (INFOPOL), fue víctima de un ataque armado en su domicilio la mañana de este viernes. El incidente dejó daños materiales significativos en la fachada de la vivienda y en un vehículo, pero afortunadamente el funcionario salió ileso.

El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez, confirmó los hechos en una conferencia de prensa, donde detalló las acciones emprendidas tras el ataque y reiteró su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y funcionarios.

“Él se encuentra bien”: el alcalde pide calma ante los hechos

El alcalde Ramírez destacó que se actuó de inmediato tras recibir el reporte del ataque. “Tenemos ya iniciado [el seguimiento], nosotros nos enteramos desde el primer minuto y mantenemos comunicación. Lo importante, pues, son daños a la fachada, daños a un vehículo. El director, como bien lo mencionan, él se encuentra bien”, declaró.

El mandatario hizo un llamado a la población para evitar especulaciones y dejar que las autoridades competentes lleven a cabo la investigación. “Es de la propia Fiscalía quien, en su momento, dará los resultados de esta investigación”, aseguró, subrayando que se ha dado todo el respaldo al director de INFOPOL.

Relato del ataque: tres agresores y armas de alto calibre

Ramírez relató los momentos críticos basándose en las declaraciones de Acuña y en material videográfico. Según explicó, el director de INFOPOL salió de su vivienda cuando detectó movimientos sospechosos. “Abre la puerta de su casa, pero no se sube al carro. Alcanza a ver, me imagino, algo, y se va por otro lado. Él empieza a cerrar la puerta, pero no dentro de su carro, y le empiezan a disparar”, explicó.

El ataque fue perpetrado por tres personas, quienes utilizaron armas de alto calibre y pistolas. “Son decenas y decenas de balas. Primero disparan contra el carro creyendo que él estaba dentro, luego disparan a través de la puerta hacia el vehículo”, añadió el alcalde.

A pesar de la magnitud del ataque, Acuña salió ileso y, según Ramírez, “se encuentra fuerte, optimista y echado para adelante”.

Refuerzo de medidas de seguridad

Tras el ataque, el gobierno municipal desplegó un operativo para garantizar la seguridad del funcionario. Elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Sedena y personal jurídico acudieron en su apoyo. “Le mandamos una camioneta de seguridad, Sedena le mandó seguridad, Seguridad Pública de nosotros le mandó seguridad y Guardia Nacional también”, detalló Ramírez.

El presidente reiteró que los operativos de revisión de motocicletas continuarán de manera permanente, ya que este medio de transporte es comúnmente utilizado para cometer delitos en la región. “Tenemos que ser enérgicos. Cumplimos y hacemos cumplir la ley. Estos operativos no se detendrán durante toda la administración”, afirmó.

Violencia y reflexiones del alcalde sobre la inseguridad

Ramírez recordó que al inicio de su gestión expresó temor ante la violencia que afecta a Celaya, un sentimiento que, aseguró, comparte con todos los ciudadanos. “He dicho que he tenido miedo, pero como todos los ciudadanos que van al mercado, al trabajo o a hacer deporte. A pesar del temor, hacemos lo que nos corresponde”, afirmó.

Sobre la asignación de vehículos blindados para la protección de los funcionarios, señaló que el Cabildo está evaluando las opciones disponibles para garantizar su seguridad. “Estamos viendo las camionetas que quedaron de la administración anterior y cómo se pueden redistribuir de acuerdo con las necesidades actuales”, mencionó.

Un llamado a la resiliencia y a la cooperación

El alcalde finalizó asegurando que el gobierno municipal continuará trabajando para garantizar la seguridad de todos los celayenses, incluidos los funcionarios. “Lo que sí puedo decirles es que [Acuña] tendrá todo el apoyo del Gobierno Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Seguiremos adelante a pesar de los retos que enfrentamos”, concluyó.