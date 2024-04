Asaltan a secretario de candidata de Morena a alcaldía de Irapuato

Irapuato, Guanajuato, a 19 de abril 2024.- El secretario particular de la candidata de Morena a la alcaldía de Irapuato, Guanajuato, Irma Leticia González Sánchez, sufrió un asalto a mano armada y fue despojado de documentos que le pertenecían a su jefa, a las afueras de un local de helados.

La aspirante a la Presidencia Municipal denunció el ataque la noche del 18 de abril, durante el debate de candidatos al ayuntamiento de Irapuato y responsabilizó a los escoltas de la candidata Lorena Alfaro, de la coalición PAN-PRI-PRD.

“El día de hoy, antes de llegar al debate los guardaespaldas de la alcaldesa que quiere repetir, encañonaron a mi (secretario) particular, lo aventaron al piso, le quitaron toda la información que yo traía, por eso me llegó después porque me la volvieron a imprimir”, denunció la morenista.

El asalto contra su asistente fue captado por las cámaras de seguridad de la nevería en la que se encontraba sentado en una mesa. Dicho video fue compartido en las redes sociales de González Sánchez.

“Hago responsable a la candidata del PRIAN de lo que le pase a Lalo, a mi persona, a mi familia o a alguien de mi equipo”, posteó la aspirante.