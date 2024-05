“Ceci Flores no representa a las familias buscadoras ni a las madres buscadoras”, expresa colectivo de CDMX

Ciudad de México, 02 de mayo de 2024.- Luego de que Ceci Flores diera a conocer en días pasados sobre el hallazgo de un crematorio clandestino entre las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, este jueves un colectivo de madres buscadoras de CDMX señalaron que la líder del colectivo de Sonora no las representa, ni a las familias ni madres buscadoras.

“Ceci Flores no representa a las familias buscadoras ni a las madres buscadoras, ni en la Ciudad de México ni a nivel nacional”.

Al mismo tiempo, agregaron que de no encontrar positivos en el lugar que dijo, procederán jurídicamente.

“Y como se lo die ahorita al secretario y al fiscal, si aquí no hay positivos en el lugar que ella dijo y alteró a las más de 5 mil familias de desaparecidos en la Ciudad de México, va a haber consecuencias jurídicas y legales, porque con el dolor no se juega”, sentenció una de las integrantes de colectivos de madres buscadoras.

Finalmente, dijeron que no es necesario lastimar a las familias de la Ciudad de México si Ceci Flores quiere lanzarse de diputada o senadora, y señalaron a los medios de comunicación por darle voz a pesar de la apatía que presenta.

“Si ella quiere lanzarse de presidenta, de diputada o de senadora, que lo haga, pero no lastimando a las familias de la Ciudad de México. Ella lo dijo claramente: yo voy a hacer lo que yo quiera, y yo lo hago abiertamente, no me interesa si se integran o no se integran”, expresaron.

“Entonces donde queda la apatía (sic) de la madre buscadora que tanto ha salido y que los medios de comunicación le han dado voz y voto”.

Por otro lado, otra de las integrantes señaló que Ceci Flores debe de avisar a las familias de cualquier estado donde se pare que va a hacer presencia y que por derecho les corresponde coadyuvar en dicha búsqueda, esto ante su presencia por una supuesta llamada anónima, y agregó que ningún familiar ha informado que solicitaron la presencia de la madre buscadora de Sonora.