Arrestan a presunto homicida de Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán, a 29 de diciembre de 2024.- Investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), permitieron la detención de José Luis “N”, presunto responsable de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en agravio de Misael C., y José Roberto O., en el municipio de Zamora.



De las investigaciones se desprende que, el pasado 31 de agosto, las víctimas se encontraban por fuera de una vivienda ubicada en la calle Francisco Márquez de la colonia Miguel Hidalgo, en ese municipio, cuando pasó José Luis "N", a bordo de una motocicleta, quien al verlos, se regresó.



Ante esta acción Misael C., y José Roberto O., ingresaron a la propiedad, ya que, con anterioridad, José Roberto O., había sostenido una discusión con el motociclista.



Al aproximarse a la vivienda, el ahora detenido sacó un arma de fuego y realizó amenazas, por lo que las víctimas abrieron la puerta, momento en el que fueron agredidos por disparos de arma de fuego. En el sitio murió Misael C., mientras que José Roberto O., fue trasladado a recibir atención médica.



Durante las investigaciones, personal de la institución reunió datos de prueba de la posible participación de José Luis “N”, quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión y fue presentado ante el Juez de Control para que resuelva su situación jurídica.