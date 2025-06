Arma defectuosa le salva la vida a abogado: Intentaron matarlo en restaurante de la CDMX, pero la pistola se encasquilló

Ciudad de México, a 14 de junio de 2025.- Un abogado logró salvar la vida tras un fallido intento de ejecución la tarde del viernes en el restaurante Pargot, ubicado en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc. El ataque fue perpetrado por un hombre armado que, tras ingresar al establecimiento y encañonarlo a la cabeza, no logró disparar debido a una falla en el arma.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas, cuando el abogado Carlos Leyva se encontraba comiendo con otra persona. Según testigos y un video grabado por una cámara de seguridad, el atacante, vestido con casco de motociclista, entró directamente al local, sacó una pistola y le apuntó al abogado. Sin embargo, el arma se encasquilló en varias ocasiones, lo que permitió a la víctima huir hacia la cocina mientras gritaba: "¡Vienen por mí!".



Aunque el agresor logró accionar el arma, los disparos impactaron únicamente una ventana del restaurante. No se reportaron personas lesionadas, aunque varios comensales y empleados sufrieron crisis nerviosas.



Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda. El atacante huyó a bordo de una motocicleta, y hasta el momento no ha sido detenido.