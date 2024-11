Alto funcionario del senador Adán Augusto López era el líder de la delincuencia en Tabasco, sugiere Gobernador

Villahermosa, Tabs., a 13 de noviembre de 2024.- El gobernador de Tabasco, Javier May, señaló que el Secretario de Seguridad Pública nombrado por el exgobernador Adán Augusto López en su mandato, era el líder de un grupo criminal, cosa que a decir del mandatario “todos saben”.



En su conferencia matutina, el mandatario tabasqueño por Morena criticó a los medios de comunicación por informar de la violencia en la entidad, que en fechas recientes ha arreciado.



Asimismo, regresó al pasado para señalar a su antecesor, Adán Augusto López, hoy senador, como uno de los responsables de la violencia en la entidad, por nombrar como Secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, quien estuvo en el cargo desde diciembre de 2019 hasta el 5 de enero pasado.



Desde 2019, el Centro Regional de Fusión e Inteligencia Sureste (Cerfise) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya conocían de los vínculos de Bermúdez Requena con al menos dos líderes delictivos locales, el primero Trinidad Alberto De la Cruz Miranda, alias “El Pelón de Playas” y luego Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”.



Estos personajes estaban ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación y su brazo armado “La Barredora”, que posteriormente se independizó y ahora sostiene una lucha con el Cártel de Jalisco.



- “¿Todos saben quién comandaba La Barredora, o no sabemos?, cuestionó el mandatario a la prensa

- “Hernán Bermúdez”, contestó un reportero

- ¿Sí, no?, preguntó el Gobernador



A pesar de conocer los señalamientos contra su funcionario, Adán Augusto lo mantuvo en el cargo y lo dejó en el mismo luego de que se incorporó al Gobierno federal como Secretario de Gobernación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.