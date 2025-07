Abandonan dos cuerpos junto a una camioneta en Buenavista, Michoacán: Serían de hermanos secuestrados durante la madrugada

Buenavista, Mich., a 30 de julio de 2025.- La violencia no da tregua en la región de Tierra Caliente. La mañana de este miércoles fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres a un costado de la carretera que conecta Buenavista con Tepalcatepec, en las inmediaciones del crucero hacia la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como "La Ruana".

Los cadáveres presentaban múltiples heridas por arma de fuego y signos evidentes de haber sido arrastrados varios metros por el asfalto antes de ser ejecutados. La escena fue descubierta por automovilistas que circulaban por la avenida General Francisco J. Múgica, quienes dieron aviso inmediato al número de emergencias.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal acudieron al lugar para asegurar la zona y dar parte a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos peritos realizaron el levantamiento de evidencias. Durante el procesamiento de la escena, fue localizada una camioneta Nissan X-Trail color arena, presuntamente vinculada con el crimen.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas formalmente. No obstante, versiones no confirmadas apuntan a que podrían tratarse de hermanos originarios de la región.

Previamente Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana, denunció en entrevista que sujetos armados irrumpieron en domicilios particulares para llevarse a los jóvenes por la fuerza. Vecinos relataron que los agresores, presuntamente vinculados con actividades delictivas como la fabricación de explosivos y que incluirían personas de nacionalidad colombiana, se desplazaban por la zona sin que autoridades respondieran de inmediato al llamado de auxilio.

“Las familias me llamaron llorando, estaban desesperadas. Me dijeron que ya los habían asesinado y que dejaron los cuerpos a unos seis kilómetros del pueblo”, declaró Mora Chávez. Asimismo, lamentó que pese a notificar a las autoridades estatales, pasaron más de seis horas sin respuesta institucional.

Con este doble homicidio, suman ya siete asesinatos y una osamenta hallada en el municipio de Buenavista en lo que va del mes de julio, lo que refleja un preocupante repunte de la violencia en la zona.