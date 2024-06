A todas luces se ofrece droga en bares de Morelia, aseguran jóvenes

Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2024.- Hasta la fecha, se realizaron 14 cateos en establecimientos nocturnos, de los cuales 12 fueron asegurados por su posible relación en hechos constitutivos de delito.

Lo anterior, en atención a denuncias vinculadas con la comercialización de estupefacientes en bares de Morelia. Entre ellos se encuentran Las Rojas, Kandy's, Beer Pong, Mamá No Lo Sabe y el Sirenas.

Ante esta situación, el equipo de CB Televisión salió a las calles a rescatar opiniones respecto a este tema de los jóvenes que residen en la ciudad de la cantera rosa, ya que ellos son los que más conviven en bares o antros.

"Llegué a ir al Beer Pong que está cerca de Catedral, el que acaban de cerrar; y no me fue nada bien". "Yo opino que la mayoría de bares que hay aquí en la ciudad de Morelia, se pueden considerar como un lavado de dinero, simplemente es la pura fachada del lugar; como para que la gente vaya a divertirse. Es atractivo para los jóvenes hoy en día. En diferentes tipos de bares me ha tocado ver muy de cerca que haya drogas".

Cabe recordar que el personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), logró asegurar un total de 134 gramos de metanfetamina, 19 gramos de cocaína y 94 gramos de marihuana, con un valor aproximado de 34 mil 694 pesos, y realizó la detención de cuatro personas.

"Yo pienso que está muy mal que esté al alcance de todos. La verdad es algo que básicamente en cualquier lugar puedes encontrar u ofrecer drogas, eso está muy mal. Y más que les ofrezcan a los morrillos, a los menores de edad. Si es algo malo que no debería de pasar".