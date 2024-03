Uno de cada 10 medicamentos que circulan en México es falsificado: especialistas

Ciudad de México, 28 de marzo del 2024.- Al menos uno de cada 10 medicamentos que circulan es México es falsificado, lo cual pone en riesgo la salud y recuperación de las personas en el país, advirtió Osiris López, portavoz de la Coalición por la Salud Digital en México (Cosadim).

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que, en el mejor de los casos, un medicamento falsificado que no contuviera una sustancia inadecuada para el consumo humano simplemente no surtiría el efecto deseado y la persona no se cura, pero si tiene algún activo químico no permitido, puede causar la muerte”, indicó a la agencia de información EFE.

La ingeniera bioquímica aseguró en una entrevista con dicha agencia, que según la OMS, el comercio de medicamentos apócrifos, que incluye fármacos que pueden estar contaminados, caducos, o con ingredientes activos erróneos, asciende a más de 30 mil millones de dólares en naciones de bajos y medianos ingresos.

En tanto, en el caso específico de México, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) indica en sus cifras que en territorio nacional las pérdidas anuales por dicha situación alcanzan hasta 32 mil millones de pesos anuales.

La experta dejó en claro que una de las principales problemáticas que agravan la falsificación de medicamentos es la falta de digitalización de la sanidad en el país para mejorar el acceso a la atención médica.