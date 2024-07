Sigue estas recomendaciones del sector salud para evitar ahogamientos

Morelia, Michoacán, a 27 de julio de 2024.- El sector salud en el estado exhorta a la población a prevenir los ahogamientos en estas vacaciones de verano, vigilando a los niños y niñas si asisten a balnearios y

playas.



Para ello, es importante verificar que la profundidad del cuerpo de agua no rebase las rodillas en el caso de las niñas y niños, y la cintura en los adultos. También es crucial no dejarlos solos si se meten al mar y a las piscinas. Si no saben nadar, es fundamental usar un chaleco salvavidas o dispositivos flotadores.



En playas, es necesario prestar atención a las banderas de seguridad que indican las condiciones del mar: la verde o blanca señala que el clima y las olas son seguras para nadar, la amarilla indica precaución por las corrientes y la roja significa que está prohibido ingresar a nadar.



En el hogar también pueden ocurrir ahogamientos, por lo que es necesario cerrar con candado los accesos a depósitos de agua, como aljibes, pozos y piletas. Además, se debe evitar dejar al alcance de niñas y niños objetos como tinas o cubetas llenas de agua, ya que podrían caer en ellas y ahogarse.



En lo que va del año, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) han atendido 21 casos de ahogamiento. Por ello, es crucial extremar precauciones para prevenir tragedias este verano, especialmente con niñas y niños.