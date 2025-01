Sector salud en Michoacán se suma a campaña nacional de donación de sangre

Morelia, Michoacán, a 4 de enero de 2025.- Michoacán se suma a la campaña nacional de donación de sangre altruista, ante la disminución de la reserva de sangre en hospitales de toda la república mexicana.



Durante la época de fiestas decembrinas, las reservas en los hospitales disminuyen considerablemente, ya que los tratamientos continúan e incrementan accidentes y cirugías, por ello, se invita a las y los michoacanos a realizar donación de sangre voluntaria y altruista en beneficio de personas que luchan por su salud y su vida.



Para ello, pone a disposición de la población el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) con un horario de atención de lunes a viernes de 7:30 a 19:00, así como sábados y domingos de 8:00 a 18:00 horas, donde los interesados podrán llegar sin cita a realizar su aportación altruista de sangre.



Sólo deberán presentar identificación oficial con fotografía, a partir de los 18 años y hasta los 65, pesar más de 50 kilos, no padecer alguna enfermedad, no haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas; así como no tener registro de padecimiento de hepatitis tipo B y C, VIH y sífilis; y no estar embarazada o amamantando.



Para el interior del estado, se cuenta con 13 centros de colecta ubicados en los hospitales generales de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zitácuaro, Puruándiro, Sahuayo, Huetamo y Los Reyes.



Este proceso no es doloroso y el material que se utiliza para extraer la sangre es nuevo, estéril y desechable, la cantidad donada son 450 mililitros y con esto se ayuda a salvar una vida.