Reporta Sinaloa 150 caso de Metapneumovirus

Culiacán, Sinaloa, a 9 de enero 2025.- El secretario de Salud del estado de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, indicó que la entidad hay registrados 150 casos de metapneumovirus, condición que ha generado inquietud en China en las últimas semanas.

De hecho, en Sinaloa tenemos alrededor de 150 casos de este virus, pero no hay algo que nos alarme, no es un virus nuevo para México, no es un virus nuevo para Sinaloa”, puntualizó González Galindo.

El funcionario señaló que esta situación no representa presenta ninguna alerta, y recalcó que no se ha presentado alguna defunción por este virus.

“En cuanto al virus, este que están comentando es un virus que comúnmente ya está en México, no hay nada que en el momento de qué preocuparnos”, dijo.

Asimismo, el secretario explicó que este padecimiento se detecta al realizar un análisis, para, en primera instancia, descartar otros virus.

“Llega un paciente a un hospital o a una Jurisdicción Sanitaria, trae cuadro gripal o alguna neumonía, etcétera. Se hacen las pruebas, se descarta virus como covid o neumococo, todo se empieza a descartar y cuando mandamos las pruebas a México empiezan a revisar otros nuevos virus y ahí sale. Son virus que se van detectando por descarte, prácticamente”, expresó.