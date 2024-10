Reforzará sector salud vigilancia epidemiológica ante temporada invernal

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2024.- El sector salud reforzará la vigilancia epidemiológica en esta temporada invernal sobre todo en las regiones donde se registran temperaturas más bajas.



Lo anterior a efecto de prevenir el incremento de infecciones respiratorias agudas, riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, hipotermia o quemaduras en la población.



Se recomienda a las y los michoacanos lavarse las manos constantemente, evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire (principalmente grupos vulnerables menores de 5 años y adultos mayores), abrigarse bien, beber abundantes líquidos y consumir alimentos altos en vitamina C y D (frutas y verduras).



Ventilar lugares cerrados, no dejar velas encendidas dentro de la vivienda (se puede causar incendio), no dejar encendidas estufas de carbón, eléctricas y de gas; así como anafres, chimeneas y braceros, para evitar muertes provocadas por respirar el monóxido de carbono.



Importante, permanecer en casa ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria y usar cubrebocas para reducir la probabilidad de contagio y acudir de manera inmediata al médico, no automedicarse y inmunizarse contra la influenza y COVID-19.