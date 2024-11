Reduce el riesgo de picaduras de alacrán con estas recomendaciones del sector salud

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2024.- Con el propósito de combatir y prevenir picaduras de alacranes, arañas y otros insectos ponzoñosos, el sector Salud de Michoacán señala que mantiene de manera permanente trabajos de saneamiento básico y cuenta con abasto suficiente de suero antialacrán.



Tan sólo en lo que va de este año se han aplicado 21 mil 714 dosis a población que ha sufrido intoxicación por picadura de animal de ponzoña.



Michoacán es uno de los estados con mayor incidencia por picadura de alacrán a nivel nacional, por lo que encalar las paredes exteriores, piso firme, colocar mosquiteros, mantener el patio limpio, no acumular cacharros, evitar maleza en los jardines y pintar las paredes de colores claros para identificarlos fácilmente es una forma de prevención.



Así como revisar las camas antes de dormir; sacudir la ropa y zapatos; retirar con guantes escombro, piedras, madera y muebles de poco uso en el hogar. Cuando un alacrán no es tóxico, la persona manifiesta dolor muy fuerte en la zona afectada, enrojecimiento e hinchazón.



Cuando el alacrán presenta alta toxicidad los síntomas son sistémicos, comienzan con adormecimiento de todo el cuerpo y sensación de hormigueo en la garganta; dificultad para respirar, pasar saliva, mover los ojos, hablar y caminar; se recomienda acudir al hospital más cercano para recibir el suero antialacrán y no perder tiempo con la aplicación de remedios caseros o la automedicación, ya que podrían poner en riesgo la vida del paciente.