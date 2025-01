Queretana logra tener implante de seno en el IMSS, esta es su historia

Querétaro, Querétaro, a 14 de enero de 2025.- Hace más de cinco años, Mónica Galicia notó una bolita en su pecho, crecía rápidamente y entonces recibió la primera de tres cirugías en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de ellas fue una mastectomía radical en un seno.

La mastectomía radical es una cirugía para extirpar toda la mama, los ganglios linfáticos de la axila y los músculos pectorales. Ahora, Mónica Galicia fue una de las primeras 10 beneficiarias de la Primera Jornada Nacional de Reconstrucción Mamaria, realizada también por el IMSS en el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI.

Mónica tiene 36 años, pero comenzó su batalla contra el cáncer antes de cumplir 30 años, una lucha que se complejizó cuando buscó la reconstrucción del seno que perdió para recuperar su autoestima y confianza, pero los costos de la cirugía y el implante se convirtieron en un impedimento.

Hasta que, en abril de 2024, el Consejo Técnico del IMSS aprobó en un Criterio de Mérito ampliar la cobertura del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Esto significa que fue autorizado el otorgamiento de prótesis mamarias a mujeres derechohabientes a quienes se haya practicado una mastectomía, como en el caso de Mónica. De esta forma, fue una de las primeras 10 derechohabientes beneficiadas.

La mujer contó que la primera vez que detectó un problema en su seno fue hace más de 10 años, durante un juego de futbol recibió un golpe brusco en el pecho que le causó dolo y, días después, al realizarse la exploración notó que tenía una bolita.

“No le tomé mucha importancia porque era muy pequeña, posteriormente fui por un ultrasonido para ver qué me decían y encontraron que tenía un hematoma que desapareció con tratamiento, masajes y medicamentos”.

Ese fue el primer aviso. Cinco años más tarde se detectó una bolita en el mismo seno, los estudios de ultrasonido y biopsia determinaron que tenía un tumor benigno, pero en sólo un mes el tamaño de la masa abarcaba casi todo el seno, por lo que entró a cirugía y fue posible eliminar el tumor completo sin retirar el seno, se mantuvo en seguimiento con rehabilitación cuidado.

Mónica se casó y un mes después de tener a su segundo hijo, por tercera ocasión apareció una bolita en el mismo seno; a pesar de que nuevamente el tumor era benigno, la recomendación de los especialistas era retirar por completo el seno y así evitar que la aparición de un nuevo tumor se tornara maligno e invasivo.

Tras la cirugía recibió apoyo psicológico y de rehabilitación en el IMSS por el difícil proceso que estaba enfrentando; “entré en depresión porque siempre he sido una persona muy vanidosa y sentía que no era la misma, que me faltaba algo de mi cuerpo, no me sentía bien al verme al espejo”.

Ante los costos que implicaba una cirugía para la colocación de un expansor y la reconstrucción de seno mediante implante de mama, por varios años buscó opciones para sentirse mejor como utilizar una bolsita con arroz o someterse a una lipoinyección, sin resultados que fueran satisfactorios.

“No me gustaba meterme al mar o las albercas, siempre utilizaba playeras guangas, blusas en la que no se me notara la parte de arriba, me acomplejé después de esto, la Mónica coqueta se había quedado atrás, para todo decía que no, me volví muy amargada, me encerré en mí misma, alejé a mi familia y a mi pareja”.

Hace poco más de un año gracias a un donativo le colocaron un expansor en el seno para reconstruir la mama y en septiembre de este año recibió el implante de mama que por mucho tiempo anheló.

“Salí de cirugía, me visita la doctora, me quitan las vendas y me veo al espejo y dije: ¡Qué bonita! Y me dijo, te ves muy bonita; le dije gracias porque nunca pensé en volver a tener mi seno, porque es muy feo, como mujer para mí fue muy difícil sentirme incompleta, sentirme vacía y que no era atractiva”.

“Quedé muy muy agradecida con el Seguro Social, con la doctora, con el director del Hospital de Oncología a quien no tengo el gusto de conocer, de saber que me han apoyado tanto y esa parte de volver a tener fe, a tener confianza y que en esta vida con paciencia todo llega”.