Participa IMSS Michoacán en jornada nacional de vasectomías sin bisturí

Morelia, Michoacán, a 17 de junio de 2024.- Tras la celebración del Día del Padre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán se suma a la campaña nacional de vasectomía sin bisturí, del 17 al 30 de junio, con la participación de sus 52 Unidades de Medicina Familiar (UMF), con ocho sedes, para las cirugías.

Al destacar el lema “Por una paternidad responsable”, el titular del IMSS Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, destacó que los varones michoacanos tienen un alto compromiso y empatía con la planificación familiar, por lo cual la entidad se ubica dentro de las primeras cinco a nivel nacional con mayor participación en vasectomías sin bisturí.

Van-Dick Puga informó que, durante 2023, en la entidad se realizaron mil 209 vasectomías, de las cuales, durante la Jornada del Día del Padre se realizaron 360, por lo que este año se tiene la meta de superar la cifra a más de 400 en una semana.

El titular del IMSS Michoacán invitó a todos los varones en general que tengan su paternidad satisfecha a acudir a realizarse la vasectomía, también como un acto de solidaridad con sus parejas, toda vez que las mujeres usualmente son quienes se responsabilizan de la planificación familiar.

El coordinador de Unidades de Primer Nivel, doctor Siddhartha Olvera Valdovinos, detalló que las sedes para la realización de las vasectomías en la capital michoacana serán las UMF No. 75, ubicada en la avenida Camelinas; No. 80, sobre avenida Madero; No. 84, en Tacícuaro, así como la No. 85 en la zona metropolitana en el municipio de Tarímbaro.

Detalló que los Hospitales Generales de Zona (HGZ) también se suman a la jornada de vasectomía, en Zacapu el No. 2, Pedernales el No. 24 y Apatzingán el No. 9, mientras que en Zamora las intervenciones se realizarán en las UMF No. 82 y 21.

Precisó que los varones de Lázaro Cárdenas podrán acudir al HGZ No. 12, así como en las UMF No. 27 de La Mira, la No. 31 de Guacamayas y la No. 78 en Las Palmas, mientras que en La Piedad la No. 77.

El supervisor de Unidades de Primer Nivel del IMSS Michoacán, doctor Francisco de Jesús Malváez Méndez, compartió que no hay una edad límite para la realización de vasectomía, ya que el requisito es tener la paternidad satisfecha, así como la conciencia de que es un método definitivo.

La encargada de planificación familiar en la UMF No. 80, doctora Gabriela Abigail Díaz Herrera, explicó que la realización de la vasectomía no afecta la actividad sexual de los pacientes, sin embargo, es un mito muy frecuente entre la población varonil.

Detalló que los varones que acuden a realizarse el método de planificación definitivo pueden tener una incapacidad de tres a siete días, de acuerdo con la actividad física que realicen.

Durante la rueda de prensa estuvo presente el doctor Miguel Ángel Alejandre Lemus, coordinador médico de la UMF No. 75, así como el subdirector de la UMF No. 80 Ariel Vaca García.