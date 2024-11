Llama Alfonso Martínez al gobierno del estado y a morena a no dividir a las familias

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2024.- El presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado al gobierno del estado y a morena a no dividir a los morelianos, que no dividan a la población ni a las familias, y permitan que en las tenencias sean sus habitantes los que decidan libremente si desean pertenecer o no a Morelia.

En entrevista, Alfonso Martínez sostuvo que morena mediante engaños quiere sorprender a la población. Exhibió que ayer en San Nicolás Obispo, las cosas estuvieron a nada de salirse de control debido a la irresponsabilidad de morena. La situación pudo llegar a mayores de no ser por la oportuna intervención del municipio. Al jefe de tenencia al final lo dejaron solo.

El alcalde capitalino invitó al gobierno del estado a unir esfuerzos por San Nicolás Obispo, por Capula y en general por las 14 tenencias de Morelia. “Ellos -el gobierno del estado- tienen recursos públicos para realizar obras y acciones de beneficio social. Nosotros estamos no solo a favor de que los apoyen, les pedimos que los apoyen. Que las obras las hagan de manera directa pero no los quieran engañar”, dijo.

Fue público y notorio, recordó Alfonso Martínez, que morena y funcionarios estatales emprendieron una campaña para imponer autogobiernos cuando se trata de derechos, derechos por la libre determinación de los pueblos, no imposiciones. “Yo me pregunto: o qué otros intereses tienen”, finalizó.