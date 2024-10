ISSSTE promueve sensibilización sobre diagnóstico oportuno de cáncer de mama

Ciudad de México, 18 de octubre del 2024.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) realizó el conversatorio “Cáncer de mama no es sinónimo de muerte”, en el que personas sobrevivientes compartieron testimonios sobre el impacto físico y emocional que conlleva el diagnóstico y tratamiento de esta patología. Esto como parte de las acciones de sensibilización entre la derechohabiencia para tratar este tipo de padecimiento, que instruyó el director general, Martí Batres Guadarrama.

El evento, organizado por la Subdirección de Atención al Derechohabiente del instituto, se suma a las acciones del mes rosa, llamado así por estar dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, que es el más común y principal causa de muerte en mujeres de todo el mundo.

A través de experiencias compartidas por supervivientes y la participación de especialistas, la charla se centró en empoderar a las asistentes para adoptar hábitos de salud proactivos y usar recursos adecuados para enfrentar este proceso con esperanza y resiliencia.

La paciente María del Pilar Borja señaló que, al enterarse del resultado de sus exámenes, la invadió el miedo: "Mi primera reacción fue pensar: me voy a morir". Este sentimiento de angustia es común, especialmente en aquellas con historial familiar de cáncer. Para ella, el miedo no sólo provenía de la enfermedad, sino de la preocupación por dejar a sus hijos.

El tratamiento a menudo implica quimioterapia o intervenciones quirúrgicas, y transforma no sólo el cuerpo, sino también la percepción que las personas tienen de sí mismas. Janeth Salgado Castillo, otra sobreviviente de cáncer, habló sobre la dificultad de aceptar los cambios físicos: "No me reconocía en el espejo. Me sentía como si hubiera perdido mi identidad". Este desafío se convierte en una lucha no sólo contra el padecimiento, sino también por la autoaceptación y la reconstrucción personal.

Reflexionó sobre la importancia de contar con una red de apoyo que permita sobrellevar los cambios físicos y emocionales, y enfatizó que luchar por la vida vale la pena, a pesar de lo complicado de esta condición.

La subdirectora de Atención al Derechohabiente, Laura Muy Roldán, recordó que el Issste brinda atención integral a población derechohabiente, con la finalidad de dar respuesta óptima a esta patología y mejorar su pronóstico, a través de los Centros de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama distribuidos en diferentes unidades médicas en todo el país, cuya ubicación puede consultarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/407KyYe.

Al respecto, el especialista del Servicio de Oncología Médica del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, Eduardo Cárdenas Cárdenas, informó que estos lugares están equipados con más de 93 mastógrafos, lo que permite que la población tenga acceso a diagnósticos tempranos que contribuyen a disminuir la mortalidad en el sexo femenino por esta causa.

El cáncer de mama se caracteriza por la multiplicación descontrolada de las células de las mamas, lo que lleva a la formación de tumores malignos. Si no se detecta y trata a tiempo, puede diseminarse por todo el cuerpo y poner en riesgo la vida de quien lo desarrolla. En México, 80 por ciento de los casos se diagnostican después de los 50 años. Sin embargo, cada vez es más común detectarlo en menores de 40 años, lo que resalta la importancia de buscar síntomas intencionalmente.

De acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer, en 2022 se diagnosticaron en todo el mundo 2.3 millones de casos de cáncer de mama en mujeres, de las cuales 670 mil fallecieron por esta causa. https://acortar.link/4jUyFb. Conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023, México registró ocho mil 34 muertes por complicaciones propias de la enfermedad https://goo.su/ceM3A.