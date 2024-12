Hay riesgos a la salud por pirotecnia: sector salud

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2024.- Las lesiones por quemaduras a consecuencia del uso y manipulación de pirotecnia en esta temporada decembrina son una de las primeras causas de atención médica en el servicio de urgencias en el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos.



Por ello, se exhorta a madres y padres de familia que durante los festejos, eviten comprar pirotecnia y extremar precauciones en menores de edad para evitar lesiones y quemaduras en la piel.



Es importante recalcar, que la manipulación de cohetes por niñas, niños y adolescentes, pueden provocar lesiones graves e irreversibles, llegando hasta la amputación de alguna extremidad de su cuerpo, por ello, la importancia de que la población tome conciencia y no subestime los riesgos.



Por ello, se recomienda que los menores de cinco años, no se acerquen a la estufa o a sitios donde haya fuego. No permitir que manipulen cerillos, encendedores, veladoras o cualquier objeto que produzca fuego, ya que suelen ser los más afectados.



Además del daño físico, las quemaduras pueden provocar trauma psicológico en el paciente y su familia, sobre todo cuando la persona que sufrió este accidente se trata de un niño o niña.