Gobierno estatal mantiene vigilancia a pacientes lesionados en carretera cernaca a Morelia

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2024.- El Gobierno del Estado mantiene en vigilancia médica y gratuita a los 43 pacientes lesionados del choque y volcadura entre un camión del transporte público y un vehículo particular, en la carretera Morelia-México, desviación al Aeropuerto de Morelia, ayer viernes 12 de julio.



Tras el impacto entre ambas unidades, se registró el deceso de un hombre de 50 años y una niña de 4 años. De los 43 lesionados, tres se encuentran internados en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, 13 en el Hospital Civil de Morelia, cuatro en el Infantil y el resto de los pacientes en el Hospital Regional del IMSS en Charo.



De acuerdo a los reportes médicos 8 hombres y 15 mujeres están internados en el Regional del IMSS en Charo, de este total tres se encuentran en estado crítico, seis con afecciones leves y el resto sin signos de gravedad, es decir; con padecimientos que no requieren tratamiento inmediato y en espera de ser dados de alta.



De los 13 accidentados internados en el Hospital Civil, cinco son mujeres todas con y 8 hombres todos con lesiones menores y fuera de peligro; sólo un paciente presenta signos de gravedad.



Dos niños y dos niñas con padecimientos médicos que por su naturaleza no comprometan la vida o la función de un órgano son atendidos en el Hospital Infantil y dos mujeres más y otro hombre presentan condiciones de salud óptimas y reciben atención en el ISSSTE.