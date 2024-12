Exhorta sector salud de Michoacán pasar unas felices fiestas de fin de año sin pirotecnia

Morelia, Michoacán, a 31 de diciembre de 2024.- Para pasar unas felices fiestas de fin de año, el sector salud de Michoacán (SSM) exhorta a padres y madres de familia a no comprar pirotecnia a menores de edad, ya que les puede provocar quemaduras, la amputación de un miembro e incluso la muerte.



Su uso puede ocasionar graves accidentes como la pérdida de dedos, manos y extremidades, al explotarles la pólvora en las manos o en las piernas (ya que suelen traer los productos en las bolsas del pantalón), al igual que irritación en los ojos y vías respiratorias y lesiones auditivas, así como quemaduras de tercer grado.



De acuerdo con estadísticas del Hospital Infantil de Morelia, hasta en un 20 por ciento se suelen incrementar las atenciones médicas de urgencia por manipulación de cohetes, cebollitas y otros productos con pólvora, por ello se busca crear conciencia en madres y padres de familia para que no fomenten en sus hijos el uso de pirotecnia, ya que no es un juguete, sino un peligro que pone en riesgo el bienestar.



De 100 a 140 niños y niñas llegan a ser atendidos en este hospital por diversos tipos de quemaduras, principalmente en edades de 10 a 14 años, pues la pólvora con lo que son realizados estos artefactos, provoca graves accidentes al dejarlos al sol o fuentes de calor dentro de un comercio o vivienda, ya que se ocasionan explosiones e incendios, situación que puede evitarse al no venderlos y no comprarlos.



Estos productos pueden provocar daños en la audición al tronarse y quemaduras por guardarlos en los bolsillos, por eso, siempre es importante supervisar a los menores de edad durante su manipulación, evitar acercar a la boca para no intoxicarse y lavarse las manos después de tener contacto con ellos, pero la recomendación es que no se adquieran.