Entrega y supervisa IMSS Michoacán acciones de rehabilitación en el HGZMF No. 12 de Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 22 de septiembre de 2024.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Michoacán entregó y supervisó acciones de conservación y rehabilitación en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 12, en Lázaro Cárdenas, con una inversión de 45.96 millones de pesos (mdp), en beneficio de la población derechohabiente del puerto.

El titular del IMSS en el estado, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, el dirigente sindical seccional, doctor Juan Gerardo García González, y el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, ingeniero Manuel Esquivel Bejarano, entregaron totalmente remodelada y equipada el área de Rehabilitación Física del nosocomio.

Dicho espacio físico impulsará la recuperación de las capacidades motrices de los trabajadores de la costa, cuando se han visto afectadas por una enfermedad o lesión, y así reintegrarse a sus actividades laborales en forma autónoma, explicó el también especialista en medicina del trabajo Van-Dick Puga.

En la rehabilitación de esta área, se invirtieron de manera desglosada 5.24 millones de pesos del presupuesto anual de operación de Conservación del OOAD, así como recurso dispuesto por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales de nivel Central, para los siguientes proyectos estratégicos: Dietología, 4.68 mdp; Patología, 1.12 mdp; sanitarios, 12.25 mdp, y mejora de imagen, que comprende hospitalización y Laboratorio, 22.67 mdp, lo que hace un total global de 45.96 millones de pesos.

En forma previa, se reunieron tanto el titular del IMSS Michoacán como el alcalde de Lázaro Cárdenas para hablar de la colaboración conjunta para la adquisición de un terreno que permita la ampliación de la infraestructura física inmobiliaria para la atención de Primer Nivel en dicha ciudad.

Después de la supervisión de las áreas que son objeto de rehabilitación, los representantes del IMSS y del SNTSS en Michoacán sostuvieron una reunión de trabajo con el Cuerpo de Gobierno del HGZ/MF No. 12, presidido por el subdirector médico, Heber Ramírez Olea; así como con los directores de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 78, doctor Carlos Javier Betsabet Romero Castillo; No. 27, doctora Iris Mabel Gudiño Alemán, y No. 31, doctor Juan Carlos Cortés Benítez.

A dichos directivos y a la parte sindical de las mismas unidades médicas y hospitalarias se les hizo entrega de mobiliario tipo sillones ejecutivos con la finalidad de mejorar su desempeño laboral.

En dicha reunión de trabajo, Van-Dick Puga y García González refrendaron su compromiso de seguir trabajando en unidad en beneficio de la población derechohabiente y del Programa IMSS Bienestar michoacana, para impulsar el mejoramiento de las condiciones laborales de los agremiados a la sección sindical número XX del SNTSS en la entidad.