En Navidad no estás solo, si te sientes triste o angustiado ¡llámanos!

Morelia, Michoacán, a 24 de diciembre de 2024.- En esta navidad no estás solo ni sola, si te sientes triste o angustiado ¡llámanos!. El Gobierno de Michoacán mantendrá en operación las 24 horas del día, la línea telefónica Hablemoos, en la que psicólogos especialistas en salud mental te brindarán ayuda, terapia y atención psicológica gratuita.



A cualquier hora del día tú puedes llamar a los números 443 314 1617 y 443 315 9037, donde los psicólogos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) te contestarán de manera directa e inmediata, sin lista de espera o necesidad de hacer cita; ellos te escucharán y orientarán para que recibas atención especializada y logres superar los problemas emocionales como la ansiedad, depresión y tristeza.



Si no puedes dormir, te sientes angustiado durante el día, tienes problemas para controlar tus nervios o has tenido pensamientos suicidas, puedes solicitar atención psicológica gratuita en la línea telefónica Hablemoos, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), la cual tiene un año en operación, es completamente confidencial y fue puesta en marcha con el propósito de ayudar en situaciones de emergencia.



En lo que va del año, la línea Hablemoos ha logrado atender más de 2 mil llamadas telefónicas, en un 51 por ciento por ansiedad, en un 12 por ciento por depresión, en un 4 por ciento por violencia, en un 1.3 por ciento por ideas suicidas y el resto por otras causales, en su gran mayoría a los adultos jóvenes de 18 a 40 años de edad, seguidos de quienes tienen de 40 a 60 años de edad.