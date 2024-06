EMA alerta a personas que intentan bajar de peso con fármacos para tratar diabetes

Ámsterdam, Países Bajos, a 26 de junio 2024.- La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advirtió que los fármacos análogos de GLP1 como Ozempic, indicados para tratar la diabetes tipo 2, “no deben usarse para la pérdida de peso estética” por personas sin obesidad o que no tengan problemas de salud relacionadas con el sobrepeso.

De igual forma, la EMA, instó a los profesionales de la salud a “ofrecer a estas personas” sin problemas de salud que buscan perder peso “consejos sobre cómo mantener un estilo de vida saludable en lugar” de plantearse usar medicamentos no destinados a adelgazar por estética.

“Los análogos del receptor GLP-1 no están aprobados para, y no deben usarse para, la pérdida de peso estética, es decir, por personas sin obesidad o personas con sobrepeso que no tengan problemas de salud relacionados con el peso”, alertó la agencia europea, con sede en Ámsterdam.

Por otra parte, en rueda de prensa, la directora de la EMA, Emer Cooke, advirtió que la demanda de análogos del receptor GLP1 “sigue creciendo y actualmente la oferta no puede seguir el ritmo” y desde 2022 se ha producido escasez de estos fármacos en todo el mundo.

“La situación no se resolverá en 2024, es complicada por muchos factores”, señaló Cooke.