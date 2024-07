Denuncia SIMESA Michoacán actos de corrupción de su líder nacional

Morelia, Michoacán, a 19 de julio del 2024.- El Sindicato Mexicano de Salud, sección 01 Michoacán SIMESA, denunció que el líder nacional de dicho gremio, Jesús Ricardo Cruz Cotero, pretende imponer a un nuevo comité y destituir al legalmente constituido y reconocido con la toma de nota.

Al respecto, José Edgar Vidales, secretario general de SIMESA, apuntó que el tema surgió a raíz de que el comité Michoacán, solicitó clarificar el destino de las aportaciones económicas de los agremiados, situación que incomodó al dirigente nacional y como represalia intenta aplicar un cambio de dirigencia.

"No tengo problemas con dejar el cargo, solo recordarles que el que expulsen a un servidor y dejar de ser dirigente, ellos no pueden imponer dirigencia...

los estatutos mencionan que quien asume el cargo de manera temporal es la secretaria de organización y no es quien el imponga", apuntó.

Agregó que en diciembre del año pasado, SIMESA Michoacán dió una rendición de cuentas y se reportó que la entidad sólo se queda con un 40 por ciento de las cuotas y el 60 por ciento en el nacional.

"El líder nacional se molesta p y empieza con una serie de situaciones pretendiendo desprestigiar a un servidor a lo que yo respondí con denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por daños al honor, ya que me acusaron de corrupto y ratero y nunca pudieron mostrar un documento de sus acusaciones falsas", indicó José Edgar Vidales.

Detalló que actualmente cuenta con aproximadamente 250 agremiados a SIMESA, de los cuales el 95 por ciento mantienen en rechazo a las acciones que se pretenden imponer a un nuevo comité.