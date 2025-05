Constancias de liquidación de créditos FOVISSSTE son apoyos humanistas: Martí Batres

Texcoco de Mora, Estado de México, a 9 de mayo de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la segunda entrega de constancias de liquidación del FOVISSSTE, en Texcoco de Mora, Estado de México, donde destacó el cambio de vida que representa para las personas acreditadas la implementación de medidas de reducción, congelamiento y condonación de deudas.

“Déjenme contarles el caso de Segundo Raúl Ayanegui Méndez, él debe todavía una cantidad como de 415 mil pesos y, si no le ayudamos con los intereses, tendrá que pagar en los próximos años 832 mil pesos. Bueno, quiero anunciarles que le estamos quitando los 415 mil pesos que debe y con eso le estamos evitando que pague 832 mil pesos. Este es un apoyo humanista que estamos realizando”, aseguró.

En la Unidad Prestadora de Servicios de Texcoco de Mora, Martí Batres enfatizó que este programa recupera el sentido social para el que fue creado el FOVISSSTE, puesto en marcha a partir de un decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y como parte del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE.

“¿Qué nos interesa? Pues que las personas ya tengan su vivienda lo antes posible, certidumbre jurídica para que sean los dueños su vivienda, no queremos que sean deudores eternos y sobre todo nos interesa mucho apoyar a los jubilados y jubiladas porque a ellos les interesa que terminen su crédito y poder dejarle a la siguiente generación un patrimonio", remarcó.

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, detalló que a personas pensionadas y jubiladas que crédito del FOVISSSTE se les condonarán los intereses, se les aplicarán prórrogas automáticas y se ajustará su obligación de pago, de acuerdo con el monto que reciben actualmente. Y aquellos que tengan un monto que no alcancen a pagar, se eliminará, independientemente de la cantidad que represente.

“Ya comenzamos a liquidar los créditos de las personas que han pagado dos o más veces, de las que tienen un crédito con más de 30 años de antigüedad o quienes solo deben el 10 por ciento de lo que se les prestó. El monto mínimo de estas condonaciones va desde los 26 mil hasta un millón 186 mil. (...) Los apoyos que estamos dando son un acto de justicia social para la derechohabiencia”, remarcó.

Agregó que, a cuatro meses de haber iniciado el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum, se han creado tres programas: FOVISSSTE Mujeres, un crédito para servidoras públicas y pensionadas con una tasa preferencial del 2 al 3.5 por ciento; el Crédito Tú Construyes para fomentar la construcción de vivienda con un costo de manera simplificada; y RENOVAVISSSTE para mejorar, remodelar o ampliar sus casas.

La representante de personas con créditos finiquitados del FOVISSSTE, Rocío Meraz Díaz, reconoció que el proceso para realizar este trámite fue fácil y sencillo.

“A mí lo que me tiene sorprendida es que todos esos trámites se están haciendo en automático, que no he tenido que batallar y todo esto ha sido una sorpresa para mí, y estoy aquí para agradecerle a las autoridades que realmente lo que están ofreciendo es lo que están haciendo. El proceso ha sido amable, no he pagado una gran cantidad de intereses, entonces creo que las autoridades están cambiando y están cambiando para bien”, expresó.

De igual manera, se entregaron simbólicamente constancias de liquidación de crédito de vivienda a los afiliados Raúl Ayanegui Méndez, Enrique Serrano Galvez, Teodoro Gómez Hernández y Rocío Meraz Díaz.

Por otra parte, el director general Martí Batres continuó con la entrega de credenciales con vigencia permanente, esta vez para 400 personas jubiladas y pensionadas, provenientes de los municipios de Texcoco, Chimalhuacan, Chicoloapan, Chiconcuac, Tepexpan y Acolman.

“Preferimos que la credencial no tenga un término de vigencia, una caducidad, sino que sea permanente, eso va mejor con nuestros principios humanistas, porque el humanismo debe estar por encima de cualquier burocratismo, eso es lo que hemos dicho y es lo que estamos cumpliendo”, subrayó.

En su intervención, el director de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del ISSSTE, Juan Gerardo López Hernández, celebró la entrega de credenciales con vigencia permanente y refrendó su compromiso por actuar de forma sensible y cercana a la gente.

Durante el evento, en el que también estuvieron presentes la coordinadora general de Asesoras y Asesores de la Dirección General, Juana Elvira Suárez Conejero; y el subdirector de Prevención y Protección a la Salud del ISSSTE, Víctor Hugo Bautista Hernández, se llevó a cabo una jornada del Programa ECOS para el Bienestar, en la que se aplicaron 200 vacunas con la Influenza, mil 036 dosis des desparasitantes, 720 sobres de sueros, 300 cepillos de dientes, mil preservativos, y se realizaron 200 pruebas de antígeno prostático y 200 más de glucosa.