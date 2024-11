Con cirugías gratuitas conmemorará sector salud el Día Mundial de la Vasectomía

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2024.- En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, que se conmemora cada 15 de noviembre, el sector salud en Michoacán pone a disposición de la población masculina sus Jornadas de Vasectomías sin Bisturí, en 24 hospitales y centros de salud, a lo largo del mes.

La vasectomía es la mejor opción anticonceptiva para los hombres y para las parejas que ya no desean tener más hijos o hijas; consiste en una cirugía ambulatoria que se lleva a cabo en 20 minutos, no requiere hospitalización, por lo que el paciente sale caminando y no tiene repercusiones en la actividad sexual.

En Michoacán, en el Centro de Salud de Zacapu, las vasectomías gratuitas se realizarán el 15 de noviembre y será necesario acudir unos días antes de manera personal, para agendar una cita.

El 15 de noviembre también habrá cirugías gratuitas en el Centro de Salud de Tanhuato; mientras que en los centros de salud de Quiroga y Numarán las vasectomías sin bisturí se efectuarán el 21 de noviembre.

En lo que va del año, el sector salud ha realizado 419 vasectomías sin bisturí, y para solicitar la cirugía, los interesados deben acudir a la unidad médica a agendar la intervención quirúrgica, con sólo presentar la credencial de elector o la Clave Única de Registro de Población (CURP).