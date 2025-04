Brote de meningitis en Nigeria deja al menos 151 muertos

Lagos, Nigeria, a 9 de abril 2025.- Un brote de meningitis en Nigeria causó hasta el momento la muerte de 151 personas en todo el país, principalmente en zonas remotas del norte del territorio.

Cabe señalar que, desde octubre del año pasado se han registrado casos de esta enfermedad en 23 de los 36 estados; sin embargo, 74 de las muertes sucedieron este año, según información del Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC).

De acuerdo con declaraciones de Sani Datti, portavoz de la entidad sanitaria a The Associated Press, la mayoría de los decesos por meningitis se dan porque las personas contagiadas no acuden a los centros de salud o llegan hasta que tienen complicaciones graves.

Es de mencionar que el brote de esta condición golpea al país africano cuando su sistema de salud peligra ante los recortes de ayuda internacional de Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.