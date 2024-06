Amplía Issste aplicación de esquemas completos de vacunación para población infantil y adolescente

Ciudad de México, a 12 de junio de 2024.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) continúa aplicando durante todo el mes de junio vacunas para actualizar esquemas de protección a infantes y adolescentes, como parte de la campaña de recuperación de coberturas de vacunación 2024 https://goo.su/UMkNgA.

La Dirección Médica del instituto precisó que esta campaña tiene énfasis en tres vacunas que protegen contra nueve enfermedades: hexavalente (difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, haemophilus influenzae y poliomielitis); doble viral SR (sarampión y rubéola) destinada a personas de 10 años en adelante, y triple viral SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) dirigida a niñas y niños de uno a nueve años. Además, se podrán completar las dosis del esquema básico que hagan falta.

El objetivo es incrementar la inmunización en edades tempranas y evitar el desarrollo de enfermedades prevenibles, por lo cual el Programa de Vacunación Universal opera en unidades vacunadoras del Issste en todo el país, para cumplir la meta de esta extensión de la campaña que transcurre del 1° al 30 de junio.

El instituto hace un llamado a padres, madres, tutores y/o personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes, a llevarlos a las unidades médicas que cuentan con el servicio, es decir, clínicas de medicina familiar, clínicas de especialidades, clínicas hospitales, hospitales generales y hospitales de alta especialidad, o cualquiera del Sistema Nacional de Salud, donde personal médico indicará, a través de la revisión de la Cartilla Nacional de Salud, si requieren alguna dosis para completar el esquema.

Las dosis se aplican a todo público, y no es necesario ser derechohabiente. Para acceder a los biológicos, sólo deben presentar la Cartilla de Vacunación por grupo de edad; no tener fiebre en las últimas 48 horas y no presentar síntomas de enfermedad grave o moderada.