Afecta cáncer de próstata a más de 25 mil hombres: Homero Barrera 

Querétaro, Querétaro, a 27 de noviembre de 2024.- En el marco del Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora el 29 de noviembre, el Diputado Homero Barrera Mcdonald, integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Legislatura del Estado, informó de la realización de jornadas de concientización en materia de salud en el tema del cáncer de próstata, como parte del denominado “Noviembre, mes del hombre”.

Acompañado por el Jorge Mateos Chavolla, cirujano, oncólogo y urólogo, el legislador mencionó que esta jornada representa un esfuerzo conjunto con diputadas y diputados locales, así como de la Comisión de Salud, con el objetivo de concientizar, educar y promover la detección temprana de esta enfermedad que afecta a más de 25 mil hombres al año, y por la que lamentablemente, dijo, cada año mueren más de 7 mil 500 hombres a nivel nacional, ya que apuntó, en una mesa de 6 hombres, a uno le puede dar cáncer de próstata.

Comentó que se realizarán pruebas rápidas de antígeno prostático para el personal masculino del Poder Legislativo, además de que estas jornadas de salud y de detección temprana de cáncer de próstata se estarán llevando a algunas colonias del municipio de Querétaro.

“Vamos a realizar una agenda programática para llevar estas jornadas a las colonias. Asimismo, agradezco nuevamente al Hospital Moscati y al Doctor Jorge Mateos Chavolla, por brindarnos la información y el apoyo para poder llevar estas jornadas de detección oportuna a las colonias de la ciudad, ya que hay muchas personas que no pueden acudir a estas instalaciones y nuestro interés es acercarles el apoyo a las y los vecinos”.

Mateos Chavolla resaltó que en el marco del Día contra la Lucha del Cáncer de Próstata en México, es fundamental darle mayor difusión a la detección oportuna de este padecimiento, que aunque indicó, es bien conocido, muchas veces está oculto de cierta manera, porque no se dan a conocer los datos fríos y la realidad de los casos; advirtió que no nada más en el mundo, sino en México, el cáncer de próstata representa el primer tipo de cáncer en el hombre, además de ser también la primera causa de muerte por cáncer en el hombre.

“Es un problema de gran magnitud que involucra a toda la población, en este caso no nada más al género masculino, porque siempre lo platicamos con los pacientes, una persona que se enferma, no se enferma de manera individual, enferma a la familia, son enfermedades, lamentablemente que afectan a personas adultas y en mayor número adultos mayores que suelen ser dependientes de la familia, y como cabeza de familia, pues impacta no nada más de manera económica y financiera, sino de manera general, porque la dinámica de la familia se ve afectada por ese tipo de padecimientos que lamentablemente por la tardía detección o la falta de detección a tiempo, pues acaba teniendo un impacto en la sobrevida de la persona”.