Xóchitl Gálvez sueña con impulsar el emprendimiento en México en Convención Bancaria

Ciudad de México, 19 de abril del 2024.- La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, aseveró que su gran sueño en caso de ser la próxima presidenta de México es impulsar el emprendimiento en todo territorio nacional.

Lo anterior lo dijo Gálvez por la abanderada presidencial de la oposición en la segunda jornada de la 87 Convención Bancaria, que se lleva a cabo en el puerto de Acapulco, Guerrero.

“Mi gran sueño es impulsar el emprendimiento, salir adelante con habilidades, capacidades y oportunidades”, refrió la abandera presidencial de la coalición opositora.

Asimismo, Gálvez Ruiz dejó en claro que mantendrá e impulsará algunos programas sociales creados por la actual Administración, de quien criticó que no mide los resultados de dichos proyectos.

“Con este Gobierno no se miden los programas sociales ni salen de la pobreza”, arremetió.

“En el mío (su Gobierno) los programas sociales van a estar vinculados, salvo el de adultos mayores, la mejora de habilidades, mejora de competencias, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. También hay un programa social del Campo, Sembrando Vida, que me parece que no tiene los logros que debería de tener. No está mal pero tiene que haber resultados, no es nada más ‘ahí te va una lana'”, indicó.

Por su parte, Xóchitl Gálvez dijo a los banqueros mexicanos que generar riqueza es lo que hace que la gente salga adelante.

“En el momento que a mí me va bien, le va bien a mis padres, a mis hermanos, al pueblo. Yo sí creo en el emprender en el salir adelante, no es el echarle ganas, es realmente dar oportunidades”, sentenció.

Se espera que tanto Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) como Jorge Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano asistan este viernes a la Convención Bancaria, a la que también asistirá el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.