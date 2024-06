Xóchitl Gálvez se define demócrata y reconoció la derrota

Ciudad de México, a 3 de junio de 2024.- El campamento electoral de la oposición se llenó de caras largas, silencio y resignación tras el fracaso en las votaciones de este domingo en México.

Luego de que el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) notificara la victoria de Claudia Sheinbaum, su contendiente Xóchitl Gálvez reconoció que las votaciones no le favorecieron.

Desde la madrugada, Xóchitl Gálvez concedió el triunfo de Claudia Sheinbaum y la llamó por teléfono antes de dirigir el último mensaje de su campaña. “Siempre he sido una demócrata. Reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen”, afirmó Gálvez desde el Hotel Presidente de Polanco.

“Reconocí el resultado porque amo a México y sé que, si le va bien a su Gobierno, le va a ir bien a nuestro país”, dijo Gálvez para agregar que ahora “es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta”.