René Valencia promete que Morelia tendrá clínicas municipales y en servicio las 24 horas

Morelia, Michoacán, 16 de mayo de 2024.- Las tenencias y comunidades alejadas del centro de Morelia tendrán una clínica municipal, equipada, con médicos y medicamentos que atiendan 24 horas, aseguró a los habitantes de Jesús del Monte el candidato del PRI a la alcaldía, René Valencia.

“Los políticos nos tienen como a los caballos, con los ojos tapados, para que no vean cómo nos tienen, nos están robando, eso no va a pasar conmigo, tengo las manos limpias. Yo sí voy a resolver no como los de ahora. Mi propuesta es reactivar los centros de salud. Vamos a contratar muchos médicos porque hay clínicas, y hay otras donde no hay ni médico, están abandonadas, vandalizadas y eso lo vamos a resolver”, aseguró René Valencia.

El candidato priista también se comprometió a fomentar el desarrollo económico de las y los habitantes de las tenencias, con proyectos productivos para el cuidado del bosque, viveros municipales que darán empleo a los vecinos, así como la policía forestal, que será integrada por los mismos pobladores.

El abanderado priista insistió en que el agua potable es de las comunidades donde se origina, pero es necesario el trabajo en equipo para mantenerla limpia, “para ayudar a cuidar su agua, necesito que me apoyen a cuidar el bosque, lo vamos a hacer a través de proyectos productivos, viveros, invernaderos, apoyos económicos y les voy a traer una policía forestal, ustedes van a decir cuáles son los mejores perfiles para que estén ahí para que nos ayuden y sus hijos no tengan que migrar”.

Dijo que habrá también programas municipales con incentivos a empresas que contraten a jóvenes en su primer empleo, así como a los adultos mayores y personas con discapacidad.

René Valencia insistió en que los morelianos no pueden votar por los mismos de siempre y por quienes no han dado soluciones. Manifestó que de llegar al puesto junto a los candidatos a diputados locales del PRI y la presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, los proyectos para Morelia serán posibles.

“Denme la oportunidad votando PRI este 2 de junio y van a cambiar las cosas en Morelia. Este 2 de junio vayan a votar tempranito a la casilla por René Valencia, voten cinco veces PRI para que podamos salir adelante mucho más rápido”, finalizó.