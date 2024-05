Promete Gisela Vázquez arrancar 50 obras públicas en Morelia en primer mes de administración

Morelia, Michoacán, a 13 de mayo del 2024 .- La candidata a la Presidencia Municipal de Morelia por el partido Tiempo por México, Gisela Vázquez Alanís, presentó su eje de campaña relacionado a la infraestructura, en él se contempla arrancar mínimo 50 obras públicas en la ciudad y sus tenencias en el primer mes de administración.

En conferencia de prensa, la candidata señaló que entre los factores principales para administrar un gobierno diferente a los de otros proyectos se contempla designar un secretario de obras públicas con experiencia en el rubro a través de propuestas de líderes del ramo.

"Yo tendré dos meses para hacer mi programa operativo anual, yo me comprometí en sentarme con los empresarios, con la ciudadanía, y elegir las prioritarias", declaró.

Recalcó que en los tres años de la administración se prevé realizar una inversión de tres mil millones de pesos en obra pública.

Gisela Vázquez enfatizó que entre las obras prioritarias están las redes de agua potable, pavimentación, y otras obras seran determinadas posteriormente.

"El agua tiene una red de distribución desde hace más de 40 años, hay muchísimas filtraciones, no es que no contemos con el agua, sino que no la cuidamos", dijo; "necesitamos combatir el agua con dinero, con el presupuesto, no nada más quejarnos", agregó.