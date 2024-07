Noroña ventila que le pidió a Claudia Sheinbaum en reunión

Ciudad de México, a 1 de julio de 2024.- Gerardo Fernández Noroña dijo que, según el acuerdo al que llegaron, continuará como diputado y no tendrá cargo en el gabinete de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El petista aseguró que sólo pidió conocer la oficina presidencial y además se justificó en redes sociales con que no ha podido conocer ese espacio. “Le dije, oye compañera presidenta si te quiero pedir algo, que ahora que estés en Palacio (Nacional) me invites a conocer la oficina del Presidente, no la conozco, a esta hora, a esta fecha sigo sin conocer el despacho a la Presidencia de la República, me dijo nombre sí, claro".

Además, refirió que Claudia Sheinbaum le pidió ayuda con una tarea política y no con un cargo público, aunque no especificó de que trata esa encomienda o cómo habrá de operar.

Sin embargo, se congratuló de tener comunicación directa con Claudia Sheinbaum “para mí lo más importante, se confirmó que tengo comunicación directa, yo no la voy a enchinchar (…) sino hay algo importante, realmente importante no la voy a enchinchar, yo sé lo que es eso”.