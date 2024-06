Juan Miguel Ramírez, candidato de Morena, emite su voto en Celaya

Celaya, Guanajuato, a 02 de junio de 2024 - Poco después de las 10:00 de la mañana el candidato a la presidencia municipal por el partido Morena, Juan Miguel Ramírez, llegó a la casilla 468 en la colonia Lagos a ejercer su voto.

Al salir expresó que espera un proceso tranquilo y de confianza, destacando la presencia de seguridad en las casillas como una medida acordada entre los distintos niveles de gobierno.

"Queremos que este día sea un día de paz, de democracia, de que podamos elegir libremente a nuestros gobernantes, a nuestros diputados, a nuestra gobernadora" manifestó.

Respecto a la fuerte presencia de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y FSPE, agregó, "Hubo una especie de convenio en que la policía municipal, estatal y federal iban a estar en las principales casillas donde podía haber algún problema y nosotros lo aceptamos con la condición de que estuvieran los tres órdenes de gobierno y por eso en algunas casillas van a ver que hay policía pero también hay federales".

Así mismo el candidato comentó que a pesar de los reportes sobre problemas con la llegada de funcionarios a las casillas, señaló que la ciudadanía muestra determinación para ejercer su voto.

"yo veo que a pesar de que no había casillas, a pesar de que no había funcionarios, a pesar de todo esto, la gente no se mueve, la gente está ahí en las filas esperando a ejercer su voto, entonces los que creyeron que eso iba a inhibir a las personas, no lo han hecho, ahí están formadas', comentó."