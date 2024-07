INE acepta reducir multas a partidos por irregularidades en campañas

Ciudad de México, 23 de julio del 2024.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó reducir las multas impuestas a los partidos políticos por irregularidades respecto a los gastos de campaña del proceso electoral pasado.

En ese sentido, Jorge Montaño, consejero presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, apuntó que las sanciones en las campañas a la Presidencia y el Congreso ascienden a 785 millones de pesos, pero con la reducción aprobada, de alrededor del 40 por ciento, bajaría a 485 millones.

“Nosotros como instituto electoral no vamos a ser horca y cuchillo de los partidos; no vamos buscando la separación del régimen de partidos”, declaró Montaño.

En sesión, se decidió que los gastos no reportados se sancionarán con el 100 por ciento del monto involucrado y ya no del 150 por ciento inicial, mientras que los egresos no comprobados se sancionarán al 50 por ciento del monto involucrado, en vez del 100 por ciento.

Por último, se dio a conocer que ya no se sancionará con el 100 por ciento del monto involucrado a los partidos por no presentar las firmas de sus representantes de casilla.

En su lugar, pagarán de una a tres Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que las cifras finales de multa se darán a conocer en los próximos días.